IND vs AUS: ಆಸೀಸ್ 338; ಗಿಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಫಿಫ್ಟಿ; ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 96/2

ಸಿಡ್ನಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 338 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕದ (50) ನೆರವಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 45 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ ಭಾರತ 242 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 338 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕರು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೋರಿದರು. ಓಪನರ್‌ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 70 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು.

ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಇದು ಕಳೆದ 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಓಪನರ್‌ಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ.

ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ಆಸೀಸ್ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಅತ್ತ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಡೆಗೊಳಗಾಯಿತು. 101 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಗಿಲ್ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಪಡೆದರು.

ಇದೀಗ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಿ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (9*) ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (5*) ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಘಾತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

