ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಲಂಕಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಿಸಾಂಕ

<p><strong>ಹರಾರೆ</strong>: ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ (55, 32ಎ, 4x4, 6x2) ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p><p>ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ ಅವರ 81 ರನ್ಗಳ (57ಎ, 4x12) ನೆರವಿನಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 175 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇನ್ನೂ ಐದು ಎಸೆತಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 177 ರನ್ ಬಾರಿಸಿತು.</p>