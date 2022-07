ಈ ಸಮಯವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ..: ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಬರ್‌, 'ಈ ಸಮಯವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯಿರಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ಮ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohli pic.twitter.com/ozr7BFFgXt

— Babar Azam (@babarazam258) July 14, 2022