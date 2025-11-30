ಭಾರತ–ಅಫ್ಗನ್ ಯುವ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯ ಪಾಲು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಯುವ ತಂಡ 19 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 79 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಂದಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವೇಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ (12ಕ್ಕೆ2) ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ವಂಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕುಸಿತಕಂಡ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾನ್ (ಔಟಾಗದೇ 28, 28ಎ) ಮತ್ತು ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು (27, 32ಎ) ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>