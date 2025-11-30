ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್‌: ನಿಹಾಲ್‌, ಶ್ರಾವ್ಯಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಈಜು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌, ಓಟದ ರಂಗು: ಡುವಾಥ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್‌, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪುತ್ರನ್‌ ಮಿಂಚು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:42 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:42 IST
ಗುಂಪು 2ರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್, ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಪಾರಮ್ಯ | ಗುಂಪು 3ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಸನ್ನಿಗ್ಧ್, ನಿಶ್ಕಾ  | ಡುವಾಥ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಓಟದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಶ್ರಾವ್ಯ ಭಟ್

ಶ್ರಾವ್ಯ ಭಟ್

