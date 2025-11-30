ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್‌: ನಿಹಾಲ್‌, ಶ್ರಾವ್ಯಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<blockquote>ಗುಂಪು 2ರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್, ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಪಾರಮ್ಯ | ಗುಂಪು 3ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಸನ್ನಿಗ್ಧ್, ನಿಶ್ಕಾ | ಡುವಾಥ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಓಟದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು</blockquote>.<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ನಿಹಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವ್ಯ ಭಟ್ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಈಜು ಕ್ಲಬ್ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಮಂಗಳ ಈಜುಕೊಳ ಹಾಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಜು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಈಜು, 6 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 1.2 ಕಿಮೀ ಓಟ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಎಂ.ಜಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ನಿವಾಸಿ, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಯೆನೆಪೋಯ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಹಾಲ್ ಮೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು 23 ನಿಮಿಷ 32:33ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಂಗಳ ಈಜು ಕ್ಲಬ್ನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 36 ನಿಮಿಷ 58:89 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. </p>.<p>200 ಮೀ ಈಜು, 5 ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 800 ಮೀ ಓಟದ ಗುಂಪು ಎರಡರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್ ಕಿರಣ್ ಬಿ (19:12:29) ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ಶಶಾಂಕ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ನಿಹಾನ್ ವರದರಾಜ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (20:06:97), ಹೃತಿಕಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿಕಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. </p>.<p>100 ಮೀ ಈಜು, 3 ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 400 ಮೀ ಓಟದ ಗುಂಪು ಮೂರರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಗ್ಧ್ ಉಲ್ಲಾಳ್ (12:38:76), ಆರಿಕ್ ಜೇಕ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ಶೇಡನ್ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ರೇಗೊ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಕಾ ಸೊನೊರಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ (14:38:74) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. </p>.<p><strong>ಡುವಾಥ್ಲಾನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು</strong></p>.<p><strong>ಬಾಲಕರು:</strong> </p><p>ಗುಂಪು–1 (6ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, 1.2 ಕಿಮೀ ಓಟ): ಜೊಹಾನ್ ಗ್ಲಾಡ್ಸನ್–1 (22:16:31), ಜೇಡನ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಪಾಯಸ್–2, ಸಂಗಮೇಶ–3; </p><p>ಗುಂಪು–2 (5ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, 800 ಮೀ ಓಟ): ವೇದಾಂತ್ ಎಸ್–1 (19:51:87), ಆಶ್ಲಿ ಸಯಾನ್–2, ಜೇಡ್ರಯಾನ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್–3; </p><p>ಗುಂಪು–3 (3 ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, 400 ಮೀ ಓಟ): ವೇದಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ–1 (14:30:73), ಅಲನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ–2, ವಿವಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ–3. </p><p>ಬಾಲಕಿಯರು: </p><p>ಗುಂಪು–2: ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪುತ್ರನ್–1 (23:05:02), ಸಾನ್ವಿ ಯಾದವ್–2; </p><p>ಗುಂಪು–3: ಅದ್ವಿಕಾ–1 (17:46:73). </p><p>ಪುರುಷರು: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಂದರಂ–1 (32:31:92)–1; </p><p>ಮಹಿಳೆಯರು: ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ–1 (28:28:96).</p>.<p><strong>ಮೆಲ್ರಾಯ್ ವಿಯಾನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್</strong> </p><p>200 ಮೀ ಈಜು 6 ಕಿಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 1.2 ಕಿಮೀ ಓಟದ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಸನ್ವಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅವರು 25 ನಿಮಿಷ 01:96 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಯಾನಿ ಪಿಂಟೊ (38:55:05) ಪಾಲಾಯಿತು. ಸಮಿತ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಮತ್ತು ಏಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಸ್ಮಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>