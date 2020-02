ಪೊಷೆಫ್‌ಸ್ಟ್ರೂಮ್‌: 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 34 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 144 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಭಾರತ 34 ರನ್‌ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ರೊಹೇಲ್‌ ನಜೀರ್‌ ಮತ್ತು ಹೈದರಲ್‌ ಅಲಿ (56) 62ರನ್‌ ಕೂಡಿಸಿ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರನ ಮಗ ಪ್ರಿಯಂ ಗರ್ಗ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾದ ಕಥೆ

ಸದ್ಯ 76 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವ ರೊಹೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮದ್‌ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (20) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪರ ಸುಶಾಂತ್‌ ಮಿಶ್ರಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದ ಭಾರತದ ವೇಗಿ

ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಸುಶಾಂತ್‌ ಮಿಶ್ರಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಬೌನ್ಸರ್‌ವೊಂದು ಪಾಕ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಹೈದರ್‌ ಅಲಿ ಅವರ ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈದರ್‌ ಕುಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸುಶಾಂತ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ: ‘ಶ್ರಮದ ಫಲ’ ಎಂದ ತಂದೆ

ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದ ಸುಶಾಂತ್ ನಡೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ‘ಸುಶಾಂತ್‌ ಎಸೆದ ಬೌನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಹೈದರ್‌ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರು. ಕೂಡಲೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸುಶಾಂತ್‌ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿನದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Haider Ali got hit by bouncer of Sushant and he went to him and asked him Are U Okay? Moment of the day #SpiritOfCricket#INDvsPAK #PAKvIND #U19CWC #U19WorldCup pic.twitter.com/ZOBDu7K2Rs

— Hamza Kaleem (@hamzabutt61) February 4, 2020