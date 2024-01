Under 19 World Cup | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ 84 ರನ್ ಸೋಲು; ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ

The #BoysInBlue start the #U19WorldCup Campaign with a win 🙌



Saumy Pandey finishes with a four-wicket haul as India U19 register a 84-run victory over Bangladesh U19 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/DFqdZaZ28U#BoysInBlue | #U19WorldCup | #BANvIND pic.twitter.com/pzifFawsL7