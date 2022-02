U19 World Cup Final: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಣಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಆ್ಯಂಟಿಗುವಾ: 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಪಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.

ಶನಿವಾರ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ರಾಜ್ (31ಕ್ಕೆ5)ಮತ್ತು ರವಿ (34ಕ್ಕೆ4) ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 44.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 189 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಿವ್ (95; 116ಎ, 4X12) ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ (ಔಟಾಗದೆ 34) ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

India are the 2022 ICC U19 Men's Cricket World Cup champions 🏆

They beat England by four wickets in the #U19CWC final 👏#ENGvIND pic.twitter.com/e4uhN2Pbqb

