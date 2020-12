ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ನೇಹಾ ಖೇಡೇಕರ್ ವರಿಸಿರುವ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿದೆ.

ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮವು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

Big congratulations to @chakaravarthy29 and @Nehakhedekarr from the Knight Riders Family as they begin their journey as husband and wife 💜https://t.co/a8WoEWfDsZ

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 12, 2020