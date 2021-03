ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರಾವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾತಾರೆಗಳಷ್ಟೇ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ (26.6 ಕೋಟಿ), ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾದ ಲಿಯೊನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ (18.7), ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ನೇಯ್ಮರ್‌ (14.7) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರೂ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ತಾರೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಮಿ ಲೊವೆಟೊ (9.9ಕೋಟಿ), ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಾದ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ (9.5 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಎಫ್‌ಸಿಯನ್ನು (9.4 ಕೋಟಿ) ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೀರೊ ವಿರಾಟ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ

ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೀರೊ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.

Virat Kohli - the first cricket star to hit 100 million followers on Instagram 🎉 pic.twitter.com/HI1hTSbo8M

— ICC (@ICC) March 1, 2021