ಕೋವಿಡ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ₹2 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿರಾಟ್-ಅನುಷ್ಕಾ ದಂಪತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ₹2 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹7 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ 'ಕೆಟ್ಟೊ' ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್-ಅನುಷ್ಕಾ ತಾರಾ ದಂಪತಿಯು ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಅಪಾರ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ

#InThisTogether ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾ ಜೋಡಿಯು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂ. ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Anushka and I have started a campaign on @ketto, to raise funds for Covid-19 relief, and we would be grateful for your support.

Let’s all come together and help those around us in need of our support.

I urge you all to join our movement.

Link in Bio! 🙏#InThisTogether pic.twitter.com/RjpbOP2i4G

— Virat Kohli (@imVkohli) May 7, 2021