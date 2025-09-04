<p><strong>ದೋಹಾ</strong>: ಭಾರತದ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಎಫ್ಸಿ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ 2026 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಹರೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. </p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಎಚ್ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೈಲ್ (32ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಚಿಂಗಂಗ್ಬಮ್ ಶಿವಲ್ಡೊ ಸಿಂಗ್ (90+5ನೇ) ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು 3 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಕತಾರ್ 13–0 ಯಿಂದ ಬ್ರೂನಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಇದೇ 6ರಂದು ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ, 9ರಂದು ಬ್ರೂನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>