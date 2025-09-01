<p><strong>ಥಿಂಪು:</strong> ಭಾರತ ತಂಡ, ಸ್ಯಾಫ್ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎದುರು 3–4 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋತರೂ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p><p>ಡಬಲ್ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿಲ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಏಕೈಕ ಸೋಲು. ಭಾರತ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದು ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ, ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಭಾರತ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು 2–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ<br>ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಭಾರತ ತಂಡವು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಗಿಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಬಿಷ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿ ನವರ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>