ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್, ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೇಡ್‌ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಐರೋಪ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಯುಇಎಫ್‌ಎ) ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯನ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಹೋಮ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯುಇಎಫ್‌ಎ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮೇ 28ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022