<p><strong>ಬ್ಯೂನೊ ಏರ್ಸ್:</strong> ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಪರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗುರುವಾರ 3–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.</p><p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಈ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಮೆಸ್ಸಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕಾರಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>'ತವರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>