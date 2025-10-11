ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ ಓಪ್ ಸೂಪರ್‌ 500 ಟೂರ್ನಿ: ಅನ್ಮೋಲ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಸೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

<p><strong>ವಂಟಾ (ಫಿನ್ಲೆಂಡ್):</strong> ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖಾರ್ಬ್ ಅವರು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಪ್ ಸೂಪರ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಕಾನೆ ಯಮಾಗುಚಿ ಎದುರು ಶನಿವಾರ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. </p>.<p>18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎರಡೂ ಗೇಮ್ಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 10–21, 13–21ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎದುರು 29 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫರೀದಾಬಾದಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 32ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವೆನ್ ಚಿ ಹ್ಸು, 21ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಲಿನ್ ಸಿಯಾಂಗ್ ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅನ್ಮೋಲ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಅಮೇಲಿ ಶುಲ್ಝ್ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ 500 ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.</p>