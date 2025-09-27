ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ | ಏಷ್ಯನ್ ಈಜು ಇಂದಿನಿಂದ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 3–4 ಪದಕದ ಭರವಸೆ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ನರಾದ ಸಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ 11ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನರನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 40 ಮಂದಿ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 20 ಮಂದಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು 20 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಈಜುಪಟುಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>29 ದೇಶಗಳ 1100 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ತರಬೇತುದಾರರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಪಾನ್ನ ನಗೊಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಜನ್, ನಟರಾಜ್, ಧಿನಿಧಿ ದೆಸಿಂಘು ಜೊತೆ ಭವ್ಯಾ ಸಚದೇವ ಅವರೂ ಪದಕದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಚೀನಾ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಈಜುಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಬಿ.ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು’ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ನಿಹಾರ್ ಅಮೀನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>200 ಮೀ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಜನ್, 100 ಮೀ. ಮತ್ತು 200 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ, 200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಂದ ಪದಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೀನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>