ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯನ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ನೀರೂಗೆ ಚಿನ್ನ, ಭೌನೀಶ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:58 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಶಿಮಾ ಅಹ್ಲಾವತ್‌
ಆಶಿಮಾ ಅಹ್ಲಾವತ್‌
ಜೂನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಜೂನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. (ಎಡದಿಂದ) ನಾಮ್ಯ ಕಪೂರ್‌ ಪಾಯಲ್‌ ಖತ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ –‘ಎಕ್ಸ್‌’ ಚಿತ್ರ
ಜೂನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಜೂನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. (ಎಡದಿಂದ) ನಾಮ್ಯ ಕಪೂರ್‌ ಪಾಯಲ್‌ ಖತ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ –‘ಎಕ್ಸ್‌’ ಚಿತ್ರ
ಭೌನೀಶ್ ಮೆಂದಿರತ್ತಾ
ಭೌನೀಶ್ ಮೆಂದಿರತ್ತಾ
ಪ್ರೀತಿ ರಜಾಕ್‌
ಪ್ರೀತಿ ರಜಾಕ್‌
Shooting

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT