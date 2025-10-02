ಚೆಸ್: ‘ಡ್ರಾ’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ

<p><strong>ಸಾವೊ ಪೌಲೊ (ಬ್ರೆಜಿಲ್):</strong> ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ (ಅಮೆರಿಕ) ನಡುವೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟ ಸುದೀರ್ಘ ಐದು ತಾಸುಗಳ ನಂತರ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಈ ಆಟ ಗುರುವಾರ 89 ನಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲೆವೋನ್ ಅರೋನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ರಮೇಶ್ಬಾಬು ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟವೂ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. 15ನೇ ಕಾಣುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ‘ಕ್ವೀನ್’ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರವೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮುಗಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ರಾವ್ ಅವರು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು, ಕರುವಾನ ಅವರು ಅರೋನಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>