<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ರೇಡರ್ ಅಶು ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡರ್ ಸಂದೀಪ್ ದೇಶ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ದಬಂಗ್ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 29–26ರಿಂದ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದು, ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. </p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ ತಂಡವು ಒಂದು ಅಂಕಗಳ (13–12) ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಡಬಂಗ್ ತಂಡವು 17–13 ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ದಬಂಗ್ ಪರ ನಾಯಕ ಅಶು ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 ಮತ್ತು 7 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಜೈಪುರ ತಂಡದ ರೆಜಾ ಮಿರ್ಬಘೇರಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾಂಶು ಖಾತ್ರಿ ತಲಾ 5 ಅಂಕ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಜೈಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆರನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p>.<p>ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್– ತಮಿಳು ತಲೈವಾಸ್ (ರಾತ್ರಿ 8)</p>.<p>ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್– ಡೆಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್ (ರಾತ್ರಿ 9)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>