ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಮಿನುಲ್

<p><strong>ಢಾಕಾ</strong>: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮೊದಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅಮಿನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವಿರೊಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಈ ಮೊದಲು ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಬುಲ್ಬುಲ್' ಎಂದೇ ಹೆಸರುಪಡೆದಿರುವ 57 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಮಿನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು 1999ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾಗ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.</p>