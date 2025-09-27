ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಿ ಬಳಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ

ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಗೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಸಗಿದರೆ ಪತ್ತೆ; ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ
ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:57 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ಡಿಜಿಟಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ ಟೆನ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರ ನೊಟೇಷನ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೇವ್ ಆದ ಗೇಮ್ ನೋಡಿ ತಿದ್ದಲು ಆರ್ಬಿಟರ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯು.ಕೆ ಚೆಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್‌
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯು.ಕೆ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯು.ಕೆ
KarnatakaChessChess Tournaments

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT