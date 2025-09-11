ಗಾಲ್ಫ್‌: ಮಾಹಿರ್‌ ರಾಕ್ರಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಾಹಿರ್ ರಾಕ್ರಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮುಕ್ತ (ಗ್ರಾಸ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಆ್ಯರನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು.</p><p>ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 0–9 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಂ ಸಿ., 10–18 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್ ಎನ್.ವೈ. ಹಾಗೂ 19–24 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದರೆ, ನೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. 65+ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ಟಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಮೇಗೌಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>