ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜೂನಿಯರ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌: ಜೊನಾಥನ್‌ಗೆ ಸ್ವರ್ಣ

10 ಮೀ. ಏರ್‌ ರೈಫಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:49 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:49 IST
ಜೂನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀ. ಏರ್‌ ರೈಫಲ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಹಗಲ್‌ (ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿ)
