<p><strong>ಚೆನ್ನೈ :</strong> ರೋಚಕ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೇಯರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಡಿತ್ತು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು 4–3ರಿಂದ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. </p>.<p>ಭಾರತದ ಪರ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ (45ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ತಿವಾರಿ ಶಾರದಾನಂದ್ (48ನೇ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ ಕಾರ್ನೆಜ್ ಮ್ಯಾಸಾಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ಡ್ (13ನೇ) ಮತ್ತು ರೋಗ್ ನಾಥನ್ (59ನೇ) ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೇಟೀನಾ 1–0ರಿಂದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ; ಸ್ಪೇನ್ 4–3ರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು 3–1ರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಪಂದ್ಯವು 2–2ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>