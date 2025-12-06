ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೊದಲ ಡಬ್ಲ್ಯುಐಎಂ ನಾರ್ಮ್ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾರ್ವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:56 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:56 IST
ವಿಶ್ವ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ:
ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
Chess

