ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಕೆನ್ಯಾದ ಚೆಬೆಟ್‌ಗೆ ‘ಡಬಲ್‌’ ಚಿನ್ನ

800 ಮೀ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನುವಲ್‌ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:08 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:08 IST
800 ಮೀಟರ್‌ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕೆನ್ಯಾದ ಇಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಾನ್ಯೋನಿ –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
Athletics

