ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್‌ ಶುಭಾರಂಭ

<p><strong>ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಗಗನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡವು 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. </p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡವು 40–35ರಿಂದ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡದ ಗಗನ್ ಗೌಡ ಅವರು 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಆತಿಥೇಯ ಟೈಟನ್ಸ್ ಬಸವಳಿಯಿತು. </p>.<p>ಗಗನ್ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ನಯಕ ಸುಮಿತ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಗುಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 ಮತ್ತು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಯಿತು. </p>.<p>ಸುಮಿತ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯು ಈ ಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಉಪನಾಯಕ ಅಶು ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ಸಿಂಗ್ ಅವರು 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಟ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆದರು. </p>.<p>ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿಜಯ್ ಮಲೀಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಧಾಸ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 10, ಟ್ಯಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. </p>