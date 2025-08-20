<p><strong>ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿ:</strong> ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್, ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಿಂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರ ನದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ಅವರ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲಿರೇಜಾ ಫೀರೋಜ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ‘ಎಂಡ್ಗೇಮ್’ ಆಟದಿಂದ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಡುಡಾ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾಕೋಟೆ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಲೆವೊನ್ ಅರೋನಿಯನ್ ಅವರು ಸ್ವದೇಶದ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಸೆವಿಯನ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.</p>.<p>₹3.26 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏಳು ಸುತ್ತುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಅರೋನಿಯನ್, ಫಿರೋಜಾ ಅವರು 1.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಕೇಶ್, ಕರುವಾನ, ವೆಸ್ಲಿ, ಸೆವಿಯಮ್, ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡುಡಾ (ಅರ್ಧ ಅಂಕ) ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಇನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>