ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಗುಕೇಶ್‌ಗೆ ಜಯ, ಡ್ರಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ

ಸಿಂಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಕಪ್
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:35 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chess

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT