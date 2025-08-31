ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಮೋಹಿತ್‌, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಮೋಹಿತ್ ದೀಪಕ್ ಬೆಳವಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ವಿನಯಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ 11–6, 14–12, 7–11, 13–11ರಿಂದ ದೀಪಕ್ ವಿನಯ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅವರು 14–12, 18–16, 11–9ರಿಂದ ಹರ್ಷಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮೋಹಿತ್ 12–10, 7–11, 12–10, 11–9ರಿಂದ ಸುಚೇತ್ ಧರೆಣ್ಣವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ 11–6, 12–14, 11–8, 8–11, 11–7ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶ್ರಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 5–11, 11–7, 4–11, 11–6, 11–9ರಿಂದ ಯುಕ್ತಾ ಹರ್ಷ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಅವರು 11–7, 14–12, 11–9ರಿಂದ ಮಿಹಿಕಾ ಆರ್. ಉಡುಪ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>