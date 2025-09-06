<p><strong>ಲಿವರ್ಪೂಲ್ (ಬ್ರಿಟನ್):</strong> ಭಾರತದ ಸುಮಿತ್ ಕುಂದು ಹಾಗೂ ನೀರಜ್ ಪೋಗಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭರವಸೆಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಮಿಡ್ಲ್ವೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು 5–0 ಬೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು. ಚುರುಕಾದ ಹೊಡೆತ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಂಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಅವರು, ಎದುರಾಳಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಸುಮಿತ್, ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಮಿ ಕಿವಾನ್ (ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ) ಎದುರು ಸೆಣಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಆಗಿರುವ ರಮಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಅವರು 3–2ರಿಂದ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಕೊವಲೈನೆನ್ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ನೀರಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಹಿಳೆಯರ 70 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಸನಾಮಾಚ ಚಾನು ಅವರು 4–1ರಿಂದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಡಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೋಸ್ಟೊಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಣಿಸಿದರು. ಮಣಿಪುರದ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯು ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ನಟಾಲ್ಯ ಬೊಗ್ದನೊವಾ ಅವರ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಹೆವಿ ವೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಹರ್ಷ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಟೂಟಕ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಎದುರು ಸೋತು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<p>Highlights - null</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>