<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು, ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬತ್ತದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವು 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 27 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>104 ದೇಶಗಳ 2,200 ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು 104 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ (2015), ಯುಎಇ (2019) ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ (2024) ಈ ಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿವೆ.</p>.<p>1500 ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು 186 ಪದಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 308 ಪದಕಗಳನ್ನು (112 ಚಿನ್ನ, 96 ಬೆಳ್ಳಿ, 100 ಕಂಚು) ಗೆದ್ದ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಕೂಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. </p>.<p>ಪುರುಷರಿಗೆ 101 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 84 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಫಿಟ್ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಮ್ಅಪ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಗ್ರ 5ರ ಗುರಿ: </strong></p>.<p>ಭಾರತ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 74 ಅಥ್ಲೀಟುಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ. 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಾರತ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗಿದೆ. </p>.<p>ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 9 (2ಚಿನ್ನ, 2ಬೆಳ್ಳಿ, 5ಕಂಚು) ಪದಕ, 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 10 (3 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ, 3 ಕಂಚು), 2024ರಲ್ಲಿ ಕೋಬೆಯಲ್ಲಿ 17 ಪದಕ (6 ಚಿನ್ನ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ, 6 ಕಂಚು) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೋಬೆ (ಜಪಾನ್) ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ದೀಪ್ತಿ ಜಿವಾಂಜಿ (ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ. ಟಿ20), ಸಚಿನ್ ಖಿಲಾರಿ (ಪುರುಷರ ಷಾಟ್ಪಟ್ ಎಫ್46), ಸುಮಿತ್, ಏಕ್ತಾ ಭಯಾನ್ (ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಲಬ್ ಥ್ರೊ ಎಫ್51), ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶರ್ಮಾ (ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ, ಟಿ12) ಅವರು ಚಿನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳರ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>