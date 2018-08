ಜಕಾರ್ತ: ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು 2–0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜೋಷ್ನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ದೀಪಿಕಾ ಪಲಿಕಲ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌, ಸುನೈನಾ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ಭಾರತ ಪುರುಷ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.

This is Big.

The women 🚺 Squash team has stormed into Finals.

Great effort this is!!@DipikaPallikal nd @joshnachinappa pic.twitter.com/z6T1OU37da

