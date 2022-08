ಟೋಕಿಯೊ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚಿರಾಗ್–ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ಜೋಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಆ್ಯರನ್‌ ಚಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೊಹ್ ವೂಯಿ ಯಿಕ್ ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ 20-22, 21-18, 21-16ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೈಮಂಡ್‌ ಲೀಗ್: ನೀರಜ್‌ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರೂ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿರಾಗ್–ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ಜೋಡಿ 77 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌‌ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ ಎರಡನೇ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

🇮🇳@satwiksairaj & @Shettychirag04 end their #BWFWorldChampionships2022 campaign with a historic 🥉 medal. This is the result of their perseverance, determination & sheer passion 🔥🔝

Congratulations boys 🥳👏#BWFWorldChampionships#BWC2022#Tokyo2022#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/fU0CQLD6pe

— BAI Media (@BAI_Media) August 27, 2022