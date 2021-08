Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ವೀರೋಚಿತ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿತು. ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಮವಾರ 1–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು.

ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿದ ಮರುದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ತಾವೇನೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಆಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯುಣಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡ, ಭಾನುವಾರ 3–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು 49 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ 1980ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಆರು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ ಆಡಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂಬುದು ಹಾಕಿ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ರಾಂಪಾಲ್‌ ಪಡೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ‘ಹಾಕಿರೂಸ್‌‘ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು.

ಡ್ರ್ಯಾಗ್‌ ಫ್ಲಿಕರ್ ಗುರ್ಜಿತ್‌ ಕೌರ್‌ ಪಂದ್ಯದ 22ನೇ ನಿಮಿಷ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರಿತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಗೋಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡ, ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

