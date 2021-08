ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ದ್ಯುತಿ ಚಾಂದ್ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀಟರ್ ಹೀಟ್ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ದ್ಯುತಿ ಚಾಂದ್ ಕೊನೆಯವರಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು.

23.85 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ದ್ಯುತಿ, ಈ ಋತುವಿನ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 41 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ 38ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ 23 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿರುವುದು ದ್ಯುತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

India's Dutee Chand finishes her 200m race with the season best time of 23.85 to finish 7th in her heats.#Athletics #Tokyo2020 #Olympics

— SAIMedia (@Media_SAI) August 2, 2021