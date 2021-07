Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಚರಿ ಮಹಿಳಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಚರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಆರ್ಚರಿ ಪಟುಗಳ ನಡುವೆ ದೀಪಿಕಾ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಪದಕದ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾಳ ಈ ಪಯಣ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ 18ರ ಹರೆಯದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಮಚಿನೊ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅವರಿಂದ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 6-4ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರು.

India’s @ImDeepikaK wins against Jennifer Mucino Fernandez of USA in a 6-4 thriller to qualify for the next round. Stay tuned for more updates.#Archery #Olympics #Cheer4India pic.twitter.com/FYxNc9Wh71

— SAIMedia (@Media_SAI) July 28, 2021