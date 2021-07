ಟೋಕಿಯೊ: ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ತರುಣ್‌ದೀಪ್ ರಾಯ್, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಯಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಮೆನೋಶಿಮಾ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಖರ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ತರುಣ್‌ದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಶೇನಿ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 5-5ರ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ 'ಶೂಟ್-ಆಫ್‌'ನಲ್ಲಿ 10-9ರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

ವಿಶ್ವ ನಂ. 92ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ಶೇನಿ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಜಪಾನ್‌ನ ಮ್ಯೂಟೊ ಹಿರೋಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

@tarundeepraii goes down against Israel’s Shanny Itay in a thriller to end his #Tokyo2020 campaign.

Stay tuned for more updates. #Cheer4India

— SAIMedia (@Media_SAI) July 28, 2021