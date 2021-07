ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ವೀಸಾ ಪಡೆದ 3ನೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ದುಬೈ: ಭಾರತದ ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ 'ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ವೀಸಾ' ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ವೀಸಾ ಮೂಲಕ ಸಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶೋಯಬ್‌ ಮಲಿಕ್‌ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಯುಎಇ ನಿವಾಸಿಯಾಗಬಹುದು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟರಾದ ಶಾರೂಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ನಂತರ ದುಬೈ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ವೀಸಾ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಾನಿಯಾ 'ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇದು ನನ್ನ ಎರಡೇ ಮನೆಯಿದ್ದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೀಸಾ ಗೌರವ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬಳು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಟೆನಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

#Indian tennis star #SaniaMirza and #Pakistani cricketer #ShoaibMalik have been granted the 10-year #UAE Golden Visa.

— Khaleej Times (@khaleejtimes) July 15, 2021