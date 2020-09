ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಸರ್ಬಿಯಾದ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೊವಾಕ್ 20ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ಕರೆನೊ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5-6ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ರ‍್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು. ಅದು ಮಹಿಳಾ ಅಂಪೈರ್‌ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಮಂಡಿಯೂರಿ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿದ ಅವರು ಕೆಲಕಾಲ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ತಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಆ ಮಹಿಳೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಸಂತೈಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಎದ್ದು ನಡೆದರು.

ಆದರೆ ಇತ್ತ, ಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟೂರ್ನಿಯ ರೆಫರಿ ಸೋರೆನ್ ಫ್ರೀಮೆಲ್‌ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಂತರ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೊಕೊವಿಚ್ ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆದ ತಪ್ಪು ಅದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ’ಶಿಕ್ಷೆ‘ಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.

33 ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ’ಇಡೀ ಘಟನೆ ನನಗೆ ತೀರಾ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ‘ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

’ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ‘ ಎಂದು ಅವರು ಆಯೋಜಕರನ್ನೂ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So… https://t.co/UL4hWEirWL

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 6, 2020