Tokyo Olympics | ಜೊಕೊವಿಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ; 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗುರಿ'

ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್: ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಸರ್ಬಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್, ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್' ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಮ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌: ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಚ್‌

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ 34 ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಚ್, ಸರ್ಬಿಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಹಾಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗೆದ್ದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ದಾಖಲೆಯ 20ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಮ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಮತ್ತು ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021