Wimbledon 2021: ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ 4ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಲಂಡನ್: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡ್‌ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಫೆಡರರ್, ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ 29ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ನೊರಿ ವಿರುದ್ಧ 6-4 6-4 5-7 6-4ರ ಕಠಿಣ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರೇ ಇದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ-ಬೋಪಣ್ಣ ಜೋಡಿಗೆ ಜಯ

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಟಗಾರರ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.

One month shy of his 40th birthday, @rogerfederer is alive, kicking, and into the second week...#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2021