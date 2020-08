ಆಯೋಧ್ಯೆ: ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ₹1 ರೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾಗುತ್ತಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು?

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ದೇವ ಗಿರಿ. ‘ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ವೇಳೆಗೆ ₹30 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಮೊರಾರಿ ಬಾಪು ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ 11 ಕೋಟಿ ಹಣ ಆ.5ರಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿದೆ,’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ

‘ಮೊರಾರಿ ಬಾಪು ಅವರು ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ₹11 ಕೋಟಿಯಲ್ಲದೇ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ (ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಈ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ₹7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು,’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Besides the Rs 11 Crores, Rs 7 Crores have also been raised from people living abroad. We can't accept the donation coming from outside until the Trust receives FCRA certification. So the donation of Rs 7 Crores will be put on hold till then: Swami Govind Dev Giri https://t.co/pSLKJXl7RM

