ಅಮೆರಿಕ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ 3ಹಂತಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್; ನಿಲ್ಲದ ಸಾವಿನ ಓಟ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮೂರು–ಹಂತಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಗುರುವಾರ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ದೇಶವು ಅದಾಗಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌, ಅಮೆರಿಕ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ 2,494 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವರೆಗೂ 6,58,263 ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 33,000 ದಾಟಿದೆ.

We're going to get America up and running again.

This is President @realDonaldTrump's three-phased approach based on the advice of public health experts. https://t.co/gdCIY9wJP8 pic.twitter.com/kBYgRzq1zd

— The White House (@WhiteHouse) April 17, 2020