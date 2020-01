ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ‌ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ: 20 ಸಾವು, 600 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌: ಪೂರ್ವ ಟರ್ಕಿಯ ಎಲಾಜಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಭಾರೀ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 20 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. 600 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಕ್ಟರ್‌ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 6.7ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿವ್ರೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಎಲಾಜಿಂಗ್ ನಗರದ 30 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಮೃತರಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಎಲಾಜಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು, ನಾಲ್ವರು ಮಾಲಟ್ಯ, ಇಬ್ಬರು ದಿಯರ್‌ಬಕೀನ್‌ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಟೆಂಟ್‌, ಹಾಸಿಗೆ, ರಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಓಡಿಬಂದ ಜನ, ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

I stand with my beloved country Turkey in this sad time.

My grief and condolonces for those who lost their loved ones in #earthquake

Stay strong #Turkey 🇵🇰❤🇹🇷 pic.twitter.com/JgeuObtt9l

— Ahtişam (@Ahtii_24) January 25, 2020