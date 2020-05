ಶಾಂಘೈ: ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಗುರವಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಇ ಅಂಚೆ ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿಷೇಧದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಹಲವು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020