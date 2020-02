ಚೀನಾದ ವೀಸಾ ಮಾನ್ಯತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದವರಿಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ವೀಸಾಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ರವೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Raveesh Kumar, MEA: All existing e-visas from China are no longer valid. Similarly, normal visas that have been issued are also no more valid. Those who have compelling reasons to visit India, they can contact our Embassy or the nearest consulates to apply for visa. #CoronaVirus https://t.co/kYmSqljwUd

— ANI (@ANI) February 6, 2020