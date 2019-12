ಪೌರತ್ವ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಉದ್ವಿಗ್ನ: ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ರದ್ದು

ನವದೆಹಲಿ: ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.

ಇಂಡಿಗೊ, ವಿಸ್ತಾರ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುವಾರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಗೋ ಏರ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಗಡ್‌ದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ ಇಂಡಿಗೊ.

#6ETravelAdvisory: You may visit Plan B https://t.co/DSSJqiVQRK to choose alternate flight or get refund at no charge. For flight status, please visit https://t.co/TQCzzy2a2s or you may reach out to us on Twitter/Facebook or chat with us at https://t.co/kpCeBi5sNV pic.twitter.com/nKtVJ14pEE — IndiGo (@IndiGo6E) December 12, 2019

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಸ್ತಾರ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. UK725 (IXB-DIB) ಮತ್ತು UK726 (DIB-IXB) ವಿಮಾನವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಗಡ್ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನಯಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಸ್ತಾರ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

#TravelUpdate : As per government advice due to current disturbances in Assam, flight UK725 (IXB - DIB) and UK726 (DIB-IXB) are cancelled for today. We are offering free change/ cancellation to Guwahati and Dibrugarh flights through Sunday, 15th December. 1/2 — Vistara (@airvistara) December 12, 2019

#TravelUpdate Due to the ongoing unrest in Assam, we are waiving rescheduling/cancellation fee to the customers travelling to and from Guwahati and Dibrugarh till Dec 13, 2019. Fare difference if any, will be applicable. Thank you. — Vistara (@airvistara) December 11, 2019

ಕೊಲ್ಕತ್ತ ಮತ್ತು ದಿಬ್ರುಗಡ್ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋ ಏರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.