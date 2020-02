ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು.

ಪತ್ನಿ ಮೆಲೇನಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ‘ದಿ ಬೀಸ್ಟ್‌’ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿತ್ತು.

ಪತ್ನಿ ಸವಿತಾ ಕೋವಿಂದ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್‌ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

LIVE: Ceremonial welcome of President @realDonaldTrump at Rashtrapati Bhavan https://t.co/7W4MyV7XAT