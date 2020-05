ಕಿತ್ತಳೆ ವಲಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ.

ಅದರಂತೆ ಕಿತ್ತಳೆ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

Clarification regarding Movement of Persons and Vehicles in #OrangeZones during two weeks #lockdownextension, with effect from May 4, 2020.#COVID2019#IndiaFightsCoronavirus

